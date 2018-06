Sie sind endlich zu dritt! Seit knapp einem Jahr sind der Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (34) und die Topshop-Erbin Chloe Green (27) nun ein Paar. Erst vor einigen Wochen folgten dann die Hammer-News: Das Couple erwartet in seiner noch nicht so langen Beziehung sein erstes Kind. Nun krönt der kleine Wurm ihre Lovestory im Schnelldurchlauf: Jeremy und Chloe sind Eltern eines gesunden Jungen geworden!

Auf seiner Instagram-Seite verkündete der frischgebackene Daddy die freudige Botschaft höchstpersönlich. "Wir freuen uns, die Geburt unseres schönen Jungen Jayden Meeks-Green ankündigen zu können", schrieb der 34-Jährige zum ersten Baby-Pic seines Neugeborenen. Bereits am 29. Mai erblickte ihr Prinz das Licht der Welt. Der Mama und dem Kind gehe es gut.

Die Liebe der beiden Turteltauben begann aber alles andere als romantisch: Jeremy soll seine damalige Ehefrau Melissa Meeks mit der Millionärs-Tochter betrogen haben. In einem Interview in der Fernsehshow Inside Edition verriet die Verlassene damals, wie sie auf die Affäre ihres Mannes reagierte: "Ich war geschockt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte."

Instagram / jmeeksofficial Jeremy Meeks' Sohn Jayden Meeks-Green

Anzeige

Instagram / chloegreen5 Jeremy Meeks und Chloe Green in L.A.

Anzeige

Instagram/mmeeks14 Jeremy und Melissa Meeks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de