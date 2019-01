In der zwölften Staffel der Kuppelshow Schwiegertochter gesucht will sich Hobby-DJ Bernd endlich wieder neu verlieben. Dafür reist er sogar mit Kumpel und Leidensgenosse Marco auf die sonnige Insel Mallorca. Gleich vier Frauen versuchen vor traumhafter Kulisse, den schüchternen Sachbearbeiter von sich zu überzeugen. Scheinbar alle, bis auf Brigitte. Katapultiert sich die Fränkin mit ihrem ungeschickten Verhalten direkt ins Aus?

Bei der Liebesexkursion auf die malerische Insel fragt der 44-Jährige in der kommenden Folge Kandidatin Brigitte im Einzelgespräch ganz direkt: "Findest du mich romantisch?" Darauf hat die Schwarzhaarige eine ganz klare Antwort: "Du wirkst optisch jetzt nicht wirklich romantisch." Autsch! Aber was genau will die Liebesanwärterin wohl damit sagen?

Auch auf Twitter rätselt die Fangemeinde bereits über diesen Ausdruck und fragt sich: "Wie ist man denn optisch romantisch?" Ein anderer Zuschauer geht sogar noch weiter und schlägt sich auf die Seite des Schlagerstars: "Optisch romantisch bist du erst, wenn dir mindestens zwei bis drei Rosenbüsche unter den Achseln wachsen" und meint damit wohl die behaarte Achselhöhle der bayrischen Frohnatur.

MG RTL D Bernd, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2018

MG RTL D V.l.: Ursula, Bernd, Claudia, Iset, Marco und Brigitte

MG RTL D Hobby-DJ Bernd auf Brautschau auf Mallorca, "Schwiegertochter gesucht" 2019

