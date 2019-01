Er ist die Nummer drei der Thronfolge und könnte eines Tages König von England sein. Doch bis es so weit ist, kann Prinz George (5) noch ein wenig Kind sein und seine Nachmittage mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis genießen. Und was machen kleine Kinder besonders gern? Mit den Großeltern durch den Park toben! Dabei hat der kleine Prinz jetzt einer Hundesitterin verraten, dass er eigentlich Archie genannt wird.

Wie die Onlineausgabe der The Sun berichtet, traf der kleine Prinz beim Spaziergang mit Oma Carole Middleton (63) auf eine Dame, die gerade mit einem Hund Gassi ging. "Ich wurde von einem Leibwächter gebeten, die Kinder nicht zu fotografieren, was ich nicht gemacht habe, aber George fing an, meinen Hund zu streicheln. Ich wollte einfach freundlich sein, begann mit etwas Small Talk und fragte George wie sein Name sei, obwohl ich ihn natürlich kannte. Zu meiner Verwunderung sagte er: 'Ich werde Archie genannt', mit einem breiten Grinsen im Gesicht", zitiert das Medium die Frau.

Archie soll nicht sein einziger Spitzname sein. In der Schule werde der Fünfjährige einfach PG genannt, seine Eltern Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) machten daraus wohl PG Tips, nach einer bekannten englischen Teesorte. Generell scheinen die Royals auf Spitznamen zu stehen. Kate soll ihren Ehemann offenbar "Big Willy" nennen, während Prinz Harry (34) wohl als "Flash" oder "Potter" bekannt ist.

Splash News Herzogin Kate mit ihren Kids Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz George bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

