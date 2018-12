Da wollte Herzogin Kate (36) vor dem königlichen Fest noch ganz schnell die letzten Geschenke einkaufen – und ein aufmerksamer Royalfan hat ganz genau hingehört. Das britische Königshaus ist dafür bekannt, dass seine Mitglieder sich untereinander lustige Spitznamen geben. Bei einem weihnachtlichen Last-Minute-Einkauf bei einem Discounter erspähte eine Lehrerin vor wenigen Tagen, wie Kate ihre kleine Tochter Charlotte (3) nennt – und der Name ist ziemlich niedlich!

Kurz vor Weihnachten war Kate mit ihren ältesten Kindern Charlotte und George (5) im Kaufhaus "The Range" in Norfolk unterwegs, um ein paar letzte Besorgungen zu machen. Als sich Charlotte plötzlich auf den Boden setzte, soll Kate zu der Mini-Prinzessin gesagt haben: "Steh auf, Püppchen!" Das berichtete die Augenzeugin Sarah Daniels laut der britischen Tageszeitung Daily Mail. Die Lehrerin hatte die Royals zuvor nicht sofort erkannt: Erst als der kleine George seine Schwester mit ihrem Namen angesprochen habe, sei der Groschen gefallen. Kate sei dabei ganz bodenständig unterwegs gewesen – in Jeans und Stiefeln.

Laut der Informantin sollen sie durch die Handwerksabteilung und später durch die Spielzeugabteilung des Geschäfts geschlendert sein. Laut The Sun soll Kate Bilder, Malsachen und Kinderbücher gekauft haben. Die Royals schenken sich an Weihnachten traditionell Spaßgeschenke – angeblich je billiger, desto besser. Wie jedes Jahr verbrachten die Queen (92) und ihre Familie die Festtage auch dieses Mal auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk.

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan 2018

Splash News Prinz George, Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Beaufort Polo Club

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate

