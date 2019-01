Daniela Katzenberger (32) sorgt mal wieder für einen Lacher im Netz! Aktuell kursiert ein beliebter Online-Trend unter dem Motto "10 Year Challenge". Einige Nutzer und sogar manche Stars machen sich dabei den Spaß und posten ein aktuelles Foto von sich sowie eines, das vor etwa einer Dekade entstanden ist. Auch die Katze schloss sich der Aktion jetzt an – natürlich wie so oft mit einer amüsanten Note.

Via Instagram postete die Kultblondine nun einen Schnappschuss von zwei BHs – dabei ist deutlich zu sehen, dass der untere neuere wesentlich größer ist als das ältere Modell. "Meine ganz persönliche 10 Year Challenge", schrieb Dani dazu und verpasste dem Beitrag zusätzlich den ironischen Hashtag: "Katzen-Berge". Damit spielt die Reality-Darstellerin wohl auf die Brustvergrößerung an, der sie sich vor einiger Zeit unterzogen hat.

Ihre Fans staunen nicht schlecht und versichern der Beauty in den Kommentaren: "Deine Brüste sind beneidenswert", "Du bist einfach so witzig" und "Toll, dass du so dazu stehst". Was sagt ihr zu Danielas Version der Challenge? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers BHs

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Januar 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

