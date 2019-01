Was ist nur bei Anna Maria Damm (22) los? Aktuell befindet die Influencerin sich gemeinsam mit ihrem Partner Julian Gutjahr (22) und ihrem Töchterchen Eliana auf einer Kreuzfahrt durch die Karibik. Von dort versorgt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans regelmäßig mit hübschen Urlaubs-Pics und Updates von ihrem Trip. Auch über ihren kürzlichen Besuch beim Schiffsarzt informierte sie ihre Follower – die sind nun in großer Sorge: Ist Anna Maria etwa krank oder verletzt?

"Weil viele gefragt haben, warum ich beim Arzt war – ich hatte vor einem halben Jahr eine Wurzelbehandlung an meinem Zahn und das hat sich jetzt entzündet", berichtete die Beauty jetzt in ihrer Instagram-Story und erklärte weiter: "Deswegen hatte ich da einen Abszess [...] und das wurde mir heute aufgeschnitten." So eine Infektion hätte bei mangelnder Behandlung sogar zu einer Hirnhautentzündung führen können.

Doch Anna Maria kann ihre Abonnenten beruhigen. "Mir geht es jetzt schon viel besser", versicherte die Mama ihren Fans unter einem Instagram-Beitrag. Trotz des kleinen Eingriffs könne sie die Zeit dennoch genießen.

