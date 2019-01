Seit Jahren ist die Türkei ein beliebter Rückzugsort für die Wollnys. Im vorgegangen Oktober musste Familienoberhaupt Silvia (53) jedoch eine schockierende Nachricht mitteilen: Ihr Liebster Harald Elsenbast (58) hatte im Urlaub einen schweren Herzinfarkt! In der aktuellen Folge der Family-Doku Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie schildert die Powerfrau jetzt, wie ernst es um die Gesundheit ihres Verlobten damals stand!

Am 21. Oktober saß die XXL-Familie in Side in gemütlicher Runde zusammen, als es Harald plötzlich schlecht ging: Er bekam Schweißausbrüche und lag wenig später nicht mehr ansprechbar auf dem Boden. Erst nach 25 Minuten sei der Krankenwagen gekommen, erinnert sich die 53-Jährige zurück. Das Krankenhaus in Side habe den 58-Jährigen dann in das 70 Kilometer entfernte Hospital in Antalya verlegt: Man könne ihn in Side nicht helfen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Harald in einem kritischen Zustand. "Du stehst da und kannst einem Menschen nicht helfen. Ich hatte wirklich Angst, dass er hier wegsterben wird", so Silvia.

Während die Kinder zurück nach Deutschland geflogen waren, blieb die Elffach-Mama bei ihrem Schatz. Erst nach Tagen war Haralds Zustand stabil genug, dass er mit einem Intensivtransport in eine Spezialklinik nach Deutschland geflogen werden konnte.

