Die diesjährigen Dschungelcamper sind aus Australien zurückgekehrt. Am Dienstagmorgen wurden die zwölf Promis von zahlreichen Fans und Angehörigen am Frankfurter Flughafen empfangen. Trotz des Hin und Hers zwischen Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35) im Busch wartete auch Julia, die Freundin des Italieners, sehnsüchtig auf das Wiedersehen mit dem Vater ihres Kindes. Was sie über seine Ex mit der Dschungelkrone denkt, hat Julia nun in einem Interview verraten!

"Für mich ist diese Frau wie ein Fluch – in meinem Privatleben und im Fernsehen", meinte sie gegenüber RTL. "Die Sache ist jetzt rum und ich hoffe, dass der Fluch aufhört." Auch Domenico gab an, dass das Kapitel für ihn abgeschlossen sei. "Wir haben das endlich ausgesprochen. Evelyn ist Geschichte", sagte der 35-Jährige.

Nach seiner Rückkehr aus dem Dschungel durfte sich Domenico auf eine Überraschung seiner Liebsten freuen. "Ich habe eine Dschungelprüfung vorbereitet und eine Krone gebastelt", verriet die Blondine.

Promiflash Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

TVNOW / Stefan Menne Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Das große Wiedersehen" der Dschungelcamper

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

