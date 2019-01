Party-Stimmung im Hause Wollny! Mit elf Kindern und einer wachsenden Enkel-Schar kommt bei der berühmten TV-Familie wohl nie Langeweile auf. Nach der Geburt von Calantha Wollnys (18) Baby, das bereits im Dezember zur Welt gekommen ist, gibt es für Mama Silvia (53) und Co. nun den nächsten Anlass zu feiern: Sarafina Wollny ist 24 Jahre alt geworden – und durfte sich über süße Glückwünsche freuen!

Die Kult-Mama widmete ihrer Tochter einen Facebook-Beitrag, in dem sie ein Fotokissen mit Sarafinas Gesicht zeigt. "Hallo mein Suppentier, wir wünschen dir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Bleib so wie du bist, klein, zierlich und herzlich", schrieb die 53-Jährige. Zahlreiche Kommentatoren schlossen sich der Promi Big Brother-Siegerin mit guten Wünschen für ihren Spross an. Doch natürlich erwarteten Sarafina auch noch mehr Nachrichten von ihren Liebsten!

Estefania Wollny (16), die vor Kurzem bei DSDS mit ihren Gesangsqualitäten überzeugte, postete auf Instagram ein Selfie mit dem Geburtstagskind. "Heute ist dein Tag. Danke, dass du immer für mich da bist und mir immer zuhörst und dass ich so eine gestörte Schwester wie dich habe", schrieb die TV-Bekanntheit mit einem Augenzwinkern dazu.

Cinamon Red/WENN.com Peter Heck und Sarafina Wollny beim Echo 2017

Facebook / silvia.wollny Silvia Wollnys Posting zu Sarafinas Geburtstag

Instagram / estefaniawollny21 Sarafina und Estefania Wollny, bekannt aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

