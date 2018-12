Endlich dürfen sie die frohe Botschaft verkünden! Calantha Wollny (18) hat ihr Baby bekommen. Seit dem Sommer stand fest, dass die Tochter von Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny (53) ein Kind erwartet. Am Freitag kam dann die schöne Meldung, dass der Nachwuchs seit dem frühen Morgen auf der Welt ist. Und nun haben Oma und Neu-Mami sich in einer Videobotschaft an die Fans gewandt.

Noch im Krankenhaus schickten die zwei über die Facebook-Seite der Wollnys einen freudigen Gruß. "Die Calantha hat jetzt ihr Baby bekommen und alles ist Gott sei Dank gut verlaufen. Dem Baby geht's gut, der Calantha geht's gut, der ganzen Familie geht's gut und wir sind überglücklich, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und es ist ein süßes Baby", erklärte Silvia sichtlich happy. Das Geschlecht dürfen die Follower zwar noch nicht erfahren, aber der kleine Schatz sei 50 Zentimeter groß und wiege 3.465 Gramm.

Nach der Schwangerschaftsverkündung spekulierten Hater immer wieder, ob Calantha wirklich Mutter werde oder es sich nur um einen PR-Gag handeln würde. Dem setzten Silvia und die 18-Jährige ein deutliches Statement entgegen und zeigten stolz den Babybauch in einem Video. Nun dürfen sich Fans hoffentlich auch bald über ein Foto vom Kind freuen.

