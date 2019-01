Erst vor wenigen Tagen gab Schauspieler Matthias Schweighöfer (37) offiziell bekannt, sich von seiner Langzeit-Freundin Anni Schromm getrennt zu haben. Zeitgleich verkündete er aber scheinbar auch, bereits eine neue Frau an seiner Seite zu haben! Nach einigen Spekulationen, wer die Glückliche denn nun sei, gilt ein Hinweis des Blondschopfes nun als vermeintlich eindeutiger Hinweis: Ist es Ruby O. Fee (22)? Promiflash stellt euch die hübsche Schauspielerin genauer vor!

Wie Bild berichtete, lebte die 22-Jährige, die nach eigenen Angaben in einer Hausgeburt im Dschungel von Costa Rica zur Welt kam, mit ihrer Familie bereits auf Bali, in Indien, Brasilien und an vielen anderen Orten. Seit 2008 hat es die Beauty in die deutsche Hauptstadt verschlagen, wo auch Matthias zu Hause ist. Das brünette Multitalent, welches schon als Kind Werbung für Mode machte, designt seine Kleider für den roten Teppich auch gerne mal selbst.

Im zarten Alter von zwölf Jahren begann Ruby ihre Schauspielkarriere in der KIKA-Serie "Allein gegen die Zeit". Bereits zwei Jahre später spielte sie an der Seite von Eva Green (38) in ihrem ersten internationalen Kinofilm "Womb" mit. Für ihre Rolle im "Tatort: Happy Birthday, Sarah" erhielt sie im Jahr 2014 (mit 18 Jahren) den Jupiter und den Günter-Strack-Fernsehpreis.

Christoph Reichwein / ActionPress Ani Schromm und Matthias Schweighöfer in Frankfurt, 2010

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Weltpremiere der zweiten Staffel "You Are Wanted"

Getty Images Ruby O. Fee in Köln, 2016

