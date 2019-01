Sarah (27) und Dominic Harrison (27) können ihre Heimreise kaum abwarten! Erst vor knapp vier Monaten hatte es das Influencer-Paar gemeinsam mit ihrer Tochter Mia Rose (1) nach Los Angeles verschlagen. Für satte sechs Monate wollte die kleine Familie das Leben in der kalifornischen Metropole testen, um anschließend eventuell in die Stadt der Engel auszuwandern. Doch daraus wurde nichts. Nun geht es endgültig zurück nach Deutschland – und sowohl Sarah als auch Domi verabschieden sich von L.A.!

Donnerstagnacht deutscher Zeit müssen die Fitness-Liebhaber und ihr Töchterchen ihre Plätze im Flugzeug einnehmen. Auf ihren Instagram-Accounts nahmen sich die Eheleute deswegen kurz Zeit, um ihre Vorfreude mit ihren Fans zu teilen: "Ab zum Flughafen! Taschen sind gepackt, etwas mehr, als geplant, aber egal. Deutschland, wir kommen!", schrieb Domi zu einem amüsanten Foto, auf dem die kleine Mia aus der Tasche ihres Papas hervorschaut. Auch Sarah gab sich enthusiastisch: "Es geht heute für uns zurück nach Hause und so schön es auch war, freue ich mich auf meine Familie!", betitelte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ein Bild ihrer Liebsten.

Dass ihre vorübergehende Auswanderung nur von kurzer Dauer sein würde, hätte wohl auch das Power-Pärchen bei ihrer Ankunft in den Staaten nicht gedacht – im Nachhinein konnten sie ihren YouTube-Abonnenten aber einige einfache Gründe nennen: "Uns fehlt einfach das Leben, wie wir es gelebt haben in Deutschland, weil wir es einfach gewohnt waren.[...] Wir wussten im Vorfeld, dass das Leben in Los Angeles sehr teuer ist, aber dass es so teuer ist, das hätten wir nicht gedacht!"

