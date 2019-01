Für Sarah (27) und Dominic Harrison (27) heißt es jetzt: Koffer packen! Im vergangenen Herbst hatte das Power-Paar gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose (1) das Abenteuer Los Angeles gewagt. Die Familie war mit Sack und Pack in die USA gezogen, um zu testen, ob sie dauerhaft dort Leben könnten. Nach nur vier Monaten ist diese Frage nun beantwortet: Die Harrison kehren nach Deutschland zurück – und das viel früher als gedacht!

Die Fans des Trios können aufatmen: Sie werden definitiv vorerst nicht nach Amerika auswandern. "Geplant war ja, dass wir uns das Leben hier für ein halbes Jahr anschauen. Jetzt sind es aber insgesamt nur vier Monate, denn wir fliegen am 31. Januar zurück nach Deutschland", verkündeten Sarah und Domi überraschend auf ihrem YouTube-Kanal. Der Grund, warum die Turteltauben schon vorzeitig ihre Zelte abbrechen, ist vor allem das Heimweh: "Uns fehlt einfach das Leben, wie wir es gelebt haben in Deutschland, weil wir es einfach gewohnt waren." Spontan mit Freunden oder der Familie treffen, war in L. A. eben einfach nicht drin – umso schöner, dass die drei ihre Liebsten in der Heimat bald wieder rund um die Uhr in die Arme schließen können.

Doch auch andere Aspekte spielen in puncto Rückkehr eine große Rolle – vor allem der finanzielle Aspekt habe sich als Problem herausgestellt. "Also, wir wussten im Vorfeld, dass das Leben in Los Angeles sehr teuer ist, aber dass es so teuer ist, das hätten wir nicht gedacht", erklärten die beiden weiter.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison in Los Angeles

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in Mexiko

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison auf dem Walk of Fame

