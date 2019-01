Steht Christina Graß (30) zu ihrem Verhalten? Eigentlich dachte die 30-Jährige, dass es für sie bei Der Bachelor richtig gut läuft. Immerhin lud sie Andrej Mangold (32) zu einem romantischen Strand-Date ein. Daher hatte die ehemalige Miss Norddeutschland auch überhaupt nicht mit ihrem Exit gerechnet – und ging nach ihrem Rauswurf verbal auf den TV-Junggesellen los. In einem Interview verrät sie jetzt, ob sie diesen Ausraster bereut!

In der Talkrunde Der Bachelor – Jetzt reden die Frauen erinnert sich Christina gut daran, wie fassungslos sie über Andrejs Entscheidung war. "Ich bin einfach so ein Mensch, ich fühle das halt mit. Ich war so schockiert, deshalb kamen mir auch die Tränen. Ich sag halt meine Meinung – und damit tue ich ja niemandem weh", beschreibt die Hannoveranerin ihr damaliges Gefühlschaos. Daher schäme sie sich für ihre Reaktion auch nicht. Mittlerweile sei sie aber nicht mehr sauer auf den Rosenkavalier. "Er hatte mit den anderen Frauen eben eine ganz andere Basis", gesteht sich die Hobby-Reiterin ein.

Kurz vor ihrem Exit wähnte sich Christina eigentlich in Sicherheit, denn ihrer Meinung nach lief das Rendezvous am Strand hervorragend. Nachdem sie das Date nun aber selbst im Fernsehen gesehen hat, muss sie ihre Einschätzung revidieren. "Jetzt im Nachhinein, wenn ich das sehe im Vergleich zu den anderen Dates: Ja, da sehe ich das auch, dass es nicht so war, wie ich das in dem Moment dachte", gibt die Laiendarstellerin ganz offen zu.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Christina Graß und Andrej Mangold bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Vanessa Prinz, Christina Graß, Jade Übach und Ernestine Palmert bei "Der Bachelor"

Anzeige

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de