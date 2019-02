Mit Mama im Hundepark – so verbringen typische Familien oft ihre Freizeit. Doch wenn diese Familie aus Angelina Jolie (43) und ihren drei jüngsten Kindern besteht, sorgt das natürlich für ein besonderes Aufsehen! Auf so ein Situationsfoto warten nicht nur Paparazzi – auch Bewunderer oder sogar Berufskollegen, die sich als Fans outen, schießen da gerne mal ein Bild. Und genau so einen Schnappschuss hat eine Schauspiel-Kumpanin von der Hollywood-Ikone jetzt geknipst: Gemeinsam mit den Zwillingen Knox (10) und Vivienne (10), sowie Tochter Shiloh (12) verkaufte die sechsfache Mama selbst gemachtes Hundefutter im Park!

Schauspielerin Sarah Ramos, bekannt aus der Serie "Parenthood", entdeckte die 43-Jährige und ihre Kinder. Kurzerhand machte sie ein Foto von sich mit der VIP-Family im Hintergrund und postete es auf Instagram: "Ich bin nicht sicher, warum Gott mich dazu auserwählt hat, diese Geschichte zu erzählen, aber ich muss seinem Ruf folgen: Vor ein paar Monaten ging ich in einen Hundepark und sah, wie Angelina Jolie Bio-Hundefutter verkaufte." Demnach wurde das Bild bereits im November 2018 gemacht, doch Sarah entschied sich erst jetzt, den Schnappschuss zu posten. Anscheinend wollte die 27-Jährige damit die Privatsphäre von Angelina und ihrer Familie schützen, wie sie in ihrer Insta-Story erklärt.

Scheinbar hatte Sarah versucht, das Foto heimlich zu machen: "Wie ich jetzt weiß, bemerkten Angelinas Kids, dass ich das Foto machte und ich habe es nicht geschafft, es heimlich zu tun. Aber ich bin immer noch froh, dass ich das Bild gemacht habe und es tut mir leid, das ist ihr Leben", verrät sie im Netz.

Instagram / saraheramos Sarah Ramos, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / saraheramos Angelina Jolie verkauft mit ihren Kindern Hundefutter

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Angelina Jolie im Park Hundefutter verkauft? Klar, sie ist eben total bodenständig Nein, das überrascht mich Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de