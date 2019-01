Angelina Jolie (43) ist Mutter von sechs Kindern – und als solche dürfte es ihr nicht immer leichtfallen, es all ihren Sprösslingen recht zu machen. Dennoch versucht die Schauspielerin, ihren Töchtern und Söhnen die bestmögliche Erziehung zu geben. Strenge Regeln und Verbote scheinen im Hause Jolie allerdings ein Fremdwort zu sein. Denn wie die 43-Jährige nun verrät, wünscht sie sich keine braven Kinder, die aufs Wort gehorchen – sondern das genaue Gegenteil!

In einem Radio-Interview in der BBC-Show Today erklärt sie, dass alle ihre Kinder eine rebellische Seite hätten, die ihrer Meinung nach aber wunderbar sei und neugierig mache. "Ich möchte nicht, dass sie sich wie perfekt erzogene kleine Kinder benehmen und das sagen, was ich als angemessen empfinde. Sie müssen sich selbst finden", so Jolie in dem Gespräch. Wie die Film-Beauty gesteht, sei sie als Kind selbst rebellisch gewesen: "Ich habe die Idee geliebt, für etwas zu kämpfen, an das man glaubt und bei Entscheidungen mutig zu sein und etwas auf seine eigene Art und Weise zu machen."

Jolie wisse, dass sie nicht alle Einflüsse, die auf ihre Kinder einströmen, kontrollieren und sie vor diesen schützen könne. Die Schauspielerin versuche stattdessen, in einen offenen Dialog mit ihren Kindern zu treten. Der Hollywood-Ikone sei es besonders wichtig, dass ihre Kids die Außenwelt aufmerksam zu beobachten.

Xavier Collin/Image Press Agency/Splash News) Angelina Jolie bei den Hollywood Film Awards

ROMA / MEGA Angelina Jolie mit ihren Kindern Knox, Zahara, Shiloh und Vivienne in Westwood/Kalifornien

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

