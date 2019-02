Zweifach-Mom Blac Chyna (30) im Partyfieber! In ihrem Hawaii Urlaub mit Rapper Kid Buu (30) ließ es die 30-Jährige mit ihrem Lover und weiteren Freunden anscheinend ordentlich krachen. Die Gruppe verhielt sich dabei ziemlich daneben und es kam zu unschönen Szenen am Pool der Luxus-Hotelanlage: Twerking und Nippelblitzer inklusive! Die feuchtfröhliche Party artete aber noch weiter aus – sodass sogar die Polizei anrücken musste!

Trauriges Ende einer wilden Party: Die Polizei muss einschreiten, weil Kid Buu angeblich handgreiflich gegenüber Chyna geworden sein soll! "Die Hotel-Security brachte die Polizei in die Suite von Blac Chyna", erzählt ein Insider dem US-Magazin People. Am Ende sei allerdings weder jemand verhaftet noch ins Krankenhaus gebracht worden. Doch auch die ganze Gruppe rund um das streitende Paar soll sich in diesem Urlaub ziemlich unangebracht verhalten und andere Gäste gestört haben. "Die Mädels haben ihre Nippel gezeigt, sie twerkten und waren einfach widerlich", verrät die Quelle weiter.

Das Paar soll bei der Auseinandersetzung außerdem betrunken gewesen sein. Bei dem Streit soll es sich laut dem Insider um eine Art "Er sagte, sie sagte"-Situation gehandelt haben, bei der beide Stars sich gegenseitig Anschuldigungen an den Kopf warfen.

Instagram / kidbuu Kid Buu und Blac Chyna

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Model

Getty Images Rapperin Blac Chyna bei den VMAs in New York

