Ein neues Mode-Geheimnis? Immer wieder begeistert Herzogin Meghan (37) Royal-Fans aus aller Welt mit ihrem beinahe unwirklich perfekten Style. Ihr scheint es einfach in die Wiege gelegt worden sein, immer genau die richtige Mischung aus trendy Outfits und royaler Seriosität zu finden. Jetzt hat sie offenbar wieder einen kleinen Kniff gefunden, um einerseits ihren eigenen Stil durchzusetzen – und andererseits damit mal eben eine royale Tradition zu brechen!

Wie Daily Mail berichtet, sei es für Mitglieder des britischen Königshauses üblich, hautfarbene Strumpfhosen zu tragen. Doch die 37-Jährige habe sich für eine andere Variante entschieden. Als sie am Mittwoch in einer pfirsichfarbenen Kombination am National Theatre in London erschien, trug sie zwischen High Heels und Rock einen Hauch von Nichts. Das vermutet Promi-Stylistin Lisa Little. Dass Meghans Beine dennoch schimmerten, als hätte sie eine Strumpfhose getragen, soll an einem speziellen Modeprodukt gelegen haben: Strumpfhosen-Spray. Dieses soll einen ganzen Tag halten und die optischen Vorteile von Strümpfen bieten, aber nicht so einengen sein wie ein echtes Paar.

Das News-Portal hat zum Vergleich ein Bild gegenübergestellt, auf dem Herzogin Meghan auf jeden Fall Strumpfhosen trägt: zum 70. Geburtstag von Prinz Charles (70), im Mai letzten Jahres. Die nudefarbenen Strümpfe unterscheiden sich deutlich vom Glow ihrer Beine vergangenen Mittwoch.

Herzogin Meghan am 30. Januar 2019

Herzogin Meghan im National Theatre in London am 30. Januar 2019

Prinz Harry, Prinz Charles, Herzogin Camilla und Herzogin Meghan an Prinz Charles' Geburtstag

