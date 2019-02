Was für ein süßer Throwback! Herzogin Meghan (37) ist seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) fester Bestandteil des britischen Königshauses – royale Trips um die Welt und öffentliche Auftritte mit der Königsfamilie sind bei ihr nun an der Tagesordnung. Vor ihrer Zeit als Neu-Blaublüter fand die 37-Jährige ihre Passion im Schauspiel. Doch bevor sie in ihre Kultrolle in der US-Serie Suits schlüpfte, machte sie erste Erfahrungen am Theater. Und aus dieser Zeit wurde nun ein süßes Bild von der Beauty veröffentlicht!

Den Throwback-Schnappschuss aus Jugendtagen machte allerdings nicht die werdende Mama selbst publik, sondern ihre Freundin Katharine McPhee (34). Die nahm ihre aktuelle Rolle im Stück "Waitress" am Londoner Broadway zum Anlass, sich an die alten Tage zu erinnern. Sowohl Meghan als auch Katharine wuchsen in Los Angeles auf – aktuell sind beide in London. "Beide haben zusammen als Kinder in Musicals gespielt. Eine ist nun die Herzogin, die andere tritt in West End auf", betitelte Katharine das Bild auf Twitter. Darauf sind die zwei mit strahlender Miene zu sehen, besonders präsent: ihr roter Lippenstift und ihre auffälligen Accessoires!

Heute setzt die Herzogin auf ein wesentlich dezenteres Auftreten. Zwar ist ihre Liebe für teure Schmuckstücke nach wie vor groß, doch in Sachen Schminke hält sich die Schwangere deutlich zurück. Ein leichtes Augen-Make-up, Rouge und ein zarter Lippenstift runden ihren Look ab.

Getty Images Katharine McPhee, Sängerin und Musical-Darstellerin

Getty Images Herzogin Meghan im April 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event in London im April 2018

