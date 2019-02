Ob das die richtige Unterkunft für den Winter ist? Vor drei Monaten sind Josephine Welsch und Robert Dallmann zum ersten Mal Eltern geworden. Nach dem Babyglück kam gerade erst das Gerücht auf, die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hätte einen Heiratsantrag von ihrem Langzeitfreund bekommen. Was hinter dem verdächtigen Ring an ihrem Finger steckt, verriet die Blondine bisher nicht. Dafür überraschte sie nun mit einem sonderbaren Wohnungswechsel!

Vor wenigen Tagen ist Josephine gemeinsam mit ihrem "Wolf" und ihrem Sohnemann in einen Wohnwagen in unmittelbarer Nähe ihrer alten Wohnung gezogen. Das verkündete die Miri-Darstellerin jetzt auf Instagram: "Es ist so krass, ein altes Zuhause hinter sich zu lassen, die ganzen Erinnerungen. Ich freue mich so auf unseren neuen Lebensabschnitt, aber gleichzeitig werde ich das alte Zuhause vermissen." Sie sei sich bewusst, dass nicht jeder diese Entscheidung nachvollziehen könne. Josi betonte aber, dass die neue Bleibe nur eine Übergangslösung sei und sie dort alles hätten, was sie brauchen.

Warum die kleine Familie in den Wohnanhänger gezogen ist und für wie lange, verriet die Schauspielerin bisher nicht. Viele User teilen jedoch die Campingwagen-Leidenschaft der Naturliebhaber: "Es ist toll in einem Wohnwagen zu schlafen, so gemütlich und kuschelig – vor allem im Winter! Genießt es!" und "Es gibt nichts Schöneres als abends im Wohnwagen zu sitzen und draußen schneit es", lauteten zwei Kommentare unter dem Posting.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch bei einem Winter-Spaziergang

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch (r.) bei einem Nickerchen mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem Sohn

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch

