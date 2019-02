Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback zwischen Cardi B (26) und Offset (27) hielten sich hartnäckig. In der vergangenen Woche sorgte eine Instagram-Story für Aufruhr, in der Cardi zu einem Screenshot eines Videotelefonats zwischen ihr, ihrer Tochter und Offset schrieb: "Ich will nach Hause." Nun soll es offiziell sein, die beiden sind wieder ein Paar. Nur eine Bedingung habe Cardi an Offset: keine Groupies mehr!

Die 26-jährige Rapperin brachte im Juli 2018 ihr gemeinsames Kind zur Welt, Anfang Dezember vergangenen Jahres gab Cardi auf Instagram bekannt, dass sie sich von Offset getrennt hat. Grund dafür soll Untreue seinerseits gewesen sein. Ihre Liebes-Reunion kommt daher mit ganz bestimmten Auflagen für den Rapper: TMZ berichtet, dass Offset seine Telefonnummer ändern musste, um Cardi zu zeigen, dass er jetzt treu ist. Insider plauderten aus, dass die neue Nummer ausschließlich für Cardi und geschäftliche Anrufe bestimmt sein soll.

Noch wichtiger ist die neue Regel: keine Groupies! Sie wird bereits an diesem Wochenende voll in Kraft treten: Das Onlineportal will nämlich erfahren haben, dass Offset während seines Super-Bowl-Auftritts keine weiblichen Fans in seiner Nähe haben will. Er wolle angeblich, dass Cardi weiß, dass es ihm mit ihrer Ehe und der zweiten Chance ernst ist.

Instagram / iamcardib Cardi B, Musikerin

Getty Images Offset und Cardi B bei den American Music Awards im Oktober 2018

Getty Images Offset bei einem Auftritt im August 2018

