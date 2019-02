Das große Finale rückt immer näher! Die Erfolgs-Sitcom The Big Bang Theory verabschiedet sich – wie soll es auch anders sein – mit einem ganz großen Knall. Schon in den vergangenen Monaten haben die "Big Bang"-Stars immer wieder ihre Trauer über das Ende der Serie beteuert. Trotz des TV-Exits soll es zumindest für die vielen Fans Grund zum Jubeln geben, denn: Wie der US-Sender CBS nun mitteilt, prominente Gast-Stars für die finale Staffel angekündigt!

In einer Stellungnahme verrät der Sender, dass kein geringerer als Captain Kirk-Darsteller William Shatner (87) mit von der Parte sein wird. Das Besondere dabei: Bisher habe William eine Rolle in "TBBT" immer abgelehnt. "Schreibt mir etwas, was einen Emmy verdient", begründete er einst im Interview mit news.com, warum er sich mit Gastauftritten so sehr zurück hält. Neben dem ehemaligen "Raumschiff Enterprise"-Schauspieler werden außerdem "Magic Mike"-Star Joe Manganiello (42), Regisseur Kevin Smith (48) sowie Ex-Basketballstar Kareem Abdul-Jabbar (71) in den letzten Folgen zu sehen sein. Außerdem dürfen sich die Fans der Serie wieder auf "Star Trek"-Star Wil Wheaton (46) freuen, der schon in der Vergangenheit immer wieder mal in der Serie auftauchte.

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Comedy-Serie heißt es in der Ankündigung: "Macht euch bereit für die ultimative Dungeons-&-Dragons-Schlacht." Aktuell befinden sich die TV-Nerds allerdings noch mitten in den Dreharbeiten. Konkrete Ausstrahlungstermine wurden noch nicht bekannt gegeben.

