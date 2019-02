Endlich gibt es Neuigkeiten über Alphonso Williams (56)! Die Fans des DSDS-Siegers sind seit einigen Tagen in großer Sorge um ihren Liebling. Am Dienstag wurde bekannt, dass bei dem Sänger infolge einer Niereninsuffizienz die rechte Niere versagt hat. Daher musste der 56-Jährige am Montag umgehend operiert werden und befindet sich seitdem im Krankenhaus. Nun meldet sich seine Familie mit einem Genesungs-Update!

Alphonsos Angehörige sind sich bewusst, dass seine Follower sehnlichst auf Neuigkeiten über den Gesundheitszustand des Showstars warten. Auf Instagram schildern sie nun, wie es dem geborenen US-Amerikaner mittlerweile geht: "Sein momentaner Zustand hat sich ein wenig gebessert, doch er ist noch lange nicht über den Berg. Wir sind jeden Tag bei ihm und hoffen, dass er bald wieder vollkommen gesund ist", schildern sie die aktuelle Situation.

Alphonso ist noch nicht in der Lage, sich persönlich bei seinen Fans zu melden. Doch seine Familie lässt seine Community wissen, dass sich der Publikumsliebling riesig über die Anteilnahme freut. Doch nicht nur die Fans des 56-Jährigen sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei ihm. Auch Promis wie Natascha Ochsenknecht (54), Nico Schwanz (41) oder Iris Klein (51) übermitteln ihm im Netz ihre Genesungswünsche.

P.Hoffmann/WENN.com Alphonso Williams in Rust

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams mit seiner Familie im Krankenhaus

ActionPress / Schultes, Klaus Alphonso William in Bad Peterstal-Griesbach

