Was wäre Thor ohne Chris Hemsworths (35) stählernen Body? Für die meisten Marvel-Fans kaum vorstellbar! Insgesamt sieben Mal schwang der Hollywood-Hottie bereits als nordischer Donnergott mit wehendem Cape auf der Kinoleinwand den legendären Hammer Mjölnir. Doch wie der heutige Megastar verrät, ging es mit seinem Traum von der Schauspielkarriere nicht von vorneherein so steil bergauf: 2009 hätte er seinen Traum fast an den Nagel gehängt – drei Jahre vor "Thor"!

Im Interview mit dem US-Magazin Men's Health spricht der bärtige Frauenschwarm über seine Schwierigkeiten, in der Traumfabrik Fuß zu fassen: "Ich war kurz davor aufzuhören. Ich wollte immer schauspielern, und wenn ich endlich Geld hätte, war mein Plan, als erstes das Haus meiner Eltern abzubezahlen." Damals habe er seinen Vater gefragt, wann das seiner Meinung nach der Fall sein werde und er habe geantwortet: "Ehrlich gesagt, wahrscheinlich nie!" Das sah Chris als Anlass, härter zu arbeiten. "Also war ich bei Castings superaktiv", verrät er weiter.

Er habe ein weiteres Vorsprechen gehabt, für das er sich mit dem Haus seiner Eltern motivierte: "Das war für 'Cabin in the Woods', und ich bekam diesen Job, dann bekam ich 'Red Dawn'. Und dann kam 'Thor'"! Mittlerweile habe der Australier auch gelernt, sich in seiner Haut wohlzufühlen: "Ich habe aufgehört zu denken: 'Wer muss ich sein?' Ich denke jetzt: 'Sei einfach du selbst.'"

SIPA PRESS / Actionpress Schauspieler Chris Hemsworth in "Thor Ragnarok"

Brendon Thorne/Getty Images for TAG Heuer Chris Hemsworth beim Heuer 01 Launch

Jeff Spicer/Getty Images Chris Hemsworth bei einer Premiere in London 2016

