Gossip Girl-Fans aufgepasst: Lang ist es her, dass uns Serena, Blair, Chuck und Dan die Abende mit Skandalen und Intrigen von der Upper East Side von New York versüßten. Nach fünf ganzen Jahren endete die US-amerikanische-Kultserie im Dezember 2012. Danach trennten sich die Wege der Hauptdarsteller. An eine Fortsetzung war zu dem Zeitpunkt nicht zu denken. Bis jetzt! Denn es gibt unfassbare Neuigkeiten: "Gossip Girl" könnte schon bald zurückkehren!

Vor sieben Jahren verabschiedete sich "Gossip Girl" mit einem typisch amerikanischen Happy End: Dan heiratete Serena und Chuck bekam mit seiner wunderschönen Freundin Blair einen gemeinsamen Sohn. Wie also könnte die Kultserie jetzt zurückkehren? "Die Diskussionen sind bereits im vollen Gange", so Mark Pedowitz, Präsident der Produktionsfirma bei der Winterpressetour der Television Critics Association. Wie Dan-Darsteller Penn Badgley (32) im Interview mit Fox News vermutet, würde eine Fortsetzung wohl nicht in den nächsten zehn Jahren kommen: "Wenn man sich die Shows anschaut, die fortgesetzt wurden, sind die oft viel älter". Es ginge also vielmehr um einen Neustart mit Neubesetzung.

Bereits 2016 wurde Blake Lively (31) zu einer potenziellen Fortsetzung der Kultserie befragt: "Ich weiß nicht, es würde sicherlich Spaß machen", sagte die heute 31-Jährige vor drei Jahren im Interview mit E! News. Würdet ihr euch über ein Comeback der Sendung freuen? Stimmt unten ab.

Scott Wintrow / Getty Images Die "Gossip Girl"-Crew, 2007

Dave Kotinsky / Getty Images Penn Badgley, "Gossip Girl"-Star

Angela Weiss / AFP / Getty Images Blake Lively im Guggenheim Museum in New York

