Janni Kusmagk (28) genießt jede Sekunde ihrer freudigen Erwartung! Erst Anfang der Woche verkündeten die Surferin und ihr Ehemann Peer (43) stolz: Nach Emil-Ocean (1) stößt in diesem Jahr der nächste Nachwuchs zu ihrer kleinen Familie hinzu. Die werdenden Zweifach-Eltern sind überglücklich über den kleinen Bauchbewohner der Blondine – besonders, weil Janni trotz ihrer wertvollen Fracht keine Angst hat, ihren spannenden Alltag zu bewältigen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Schwangere nun ein Foto, das die Eheleute während ihres Urlaubs auf Mauritius zeigt. Entspannt steht das Paar auf einem Katamaran und blickt entspannt auf das Meer hinaus. Doch diese lässige Pose ist nicht für jeden selbstverständlich, wie Janni zu dem Schnappschuss erklärte: So habe ein Einheimischer sie am Strand gefragt, ob ihr der Boots-Ausflug nicht zu gefährlich sei. Für den Lockenkopf eine klare Sache: "Ich kann verstehen, dass man vorsichtiger ist, wenn man die Verantwortung für ein weiteres Wesen in sich trägt, doch ich denke, letztendlich kommt einfach alles auf das eigene Gefühl an: Wenn wir Lust auf etwas haben und es sich toll anfühlt, geht es dem Baby im Bauch sicher auch gut damit!", berichtete die 28-Jährige.

Bereits während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Janni sich selbstbewusst und abenteuerlustig gezeigt: Auch mit üppiger Baby-Kugel war die Wellenreiterin noch aufs Surfbrett gestiegen. Wie steht ihr zur Haltung der Bald-Mama? Stimmt ab!

