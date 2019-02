Die harten Zeiten sind vorbei! Schauspieler und Dreifach-Vater Dwayne "The Rock" Johnson (46) zählt zu Hollywoods beliebtesten Action-Stars. Auch wenn es bei dem 47-Jährigen die letzten Jahre privat nicht immer rund lief, hätte es beruflich für ihn nicht besser kommen können. Ein Film jagte den anderen und auch 2019 ist The Rock wieder im Kino zu sehen. Passend zum Filmstart von "Fighting with My Family" verriet er nun: Dank einer Therapie hat er ein Top-Verhältnis zu seiner Ex!

Zehn Jahre lang war Dwayne mit seiner Exfrau Dany Garcia (50) verheiratet. 2008 verkündeten sie dann ihre Scheidung. Ihrer gemeinsamen Tochter Simone Johnson zuliebe arbeiteten die beiden weiterhin hart an ihrer Freundschaft und vor allem auch an ihrer beruflichen Zusammenarbeit. Der beste Beweis für ihre Bemühungen ist der neueste Kinohit des 46-Jährigen: "Fighting with My Family" ist ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Seven Bucks entsprungen. Das Ex-Pärchen hat mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Das war jedoch nicht immer so, ausschlaggebend sei eine "Therapie" gewesen, wie Johnson in der US-Sendung Good Morning America verriet, und Dany ergänzte: "Sehr viel Therapie."

"Fighting with My Family" erzählt die Geschichte von Paige und ihrer Familie, die einzig und allein für den Wrestling-Sport lebt. The Rock selbst war vor seiner Schauspielkarriere übrigens selbst jahrelang Wrestler. Aus dieser Zeit stammt auch sein steiniger Spitzname.

