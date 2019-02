Diese Hilfsaktion von Herzogin Meghan (37) ging gehörig daneben! Die Royal-Lady und ihr Ehemann Prinz Harry (34) besuchten am Wochenende die Charity-Organisation One25, die Care-Pakete an bedürftige Prostituierte verteilt. Spontan kam die werdende Mutter auf die Idee, die Bananen in diesen Paketen mit motivierenden Sprüchen zu versehen. Ein süßer Einfall, der aber nicht bei jedem gut ankam: Einige Prostituierte empfanden diese Aktion sogar als beleidigend!

Laut der britischen Zeitung The Sun war eine Frau, die Meghans Bananen-Botschaft erhalten hatte, alles andere als begeistert davon Sie hätte sich von der Herzogin von Sussex mehr als einen Obst-Gruß gewünscht. "Die Leute hier draußen haben Probleme damit, zu essen und zu schlafen und sie schenkt uns nur ein paar Worte auf einem Stück Obst. Sie hat die Möglichkeiten, mehr für uns zu tun als nur das. Wisst ihr, es ist beleidigend", erklärte sie. In ihren Augen sei die ganze Aktion "wirklich dumm" gewesen.

So hart gingen aber nicht alle hilfsbedürftigen Frauen mit Meghan ins Gericht. Viele waren auch gerührt, dass die Adlige sich so viel Zeit für sie genommen hat. Die ehrenamtlichen Helfer der Wohltätigkeitsorganisation waren sich sogar sicher, dass viele Frauen die Bananen nicht gegessen, sondern als Andenken mit nach Hause genommen hätten.

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrem Besuch der One25-Organisation, Februar 2019

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Die beschrifteten Bananen von Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan bei der Hilfsorganisation One25

