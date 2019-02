Selbst im Kreißsaal legt Sophia Vegas (31) noch größten Wert auf ihren Look! Die Promi Big Brother-Kandidatin von 2018 ist vor wenigen Stunden zum ersten Mal Mama geworden: Ihre Tochter Amanda Jaqueline Charlier erblickte am Sonntag das Licht der Welt. Trotz der anstrengenden Geburt durfte eines bei der TV-Blondine im Krankenhaus aber nicht fehlen: Sophia hatte riesige High Heels an!

Ob die 31-Jährige wohl schon ihrem Baby beweisen möchte, welch holde Schönheit Schminke, Mega-Absätze und der Beauty-Doc zaubern können? Zumindest ihre Instagram-Follower durften sich daran laben, sogar im Kreißsaal: Als Sophias Fruchtblase längst geplatzt war, balancierte sie immer noch gekonnt auf ihren XXL-Absätzen. Auf ihr heiß geliebtes Make-up hatte die Wahl-Amerikanerin ebenfalls nicht verzichtet. Während ihrer Kaiserschnitt-OP saß der knallrote Lippenstift perfekt!

Sophias Ex-Mann Bert Wollersheim (67) dürfte von diesem Anblick wohl ziemlich enttäuscht sein. Der einstige Rotlicht-König hatte gehofft, dass seine Ex ihren Beauty-Wahn für das Baby ablegt. "Wie man ja weiß, ist Sophia sehr eitel, vielleicht führt sie ihr Leben nun etwas anders mit ihrem kleinen Glück", meinte er in einem Bild-Interview.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Star

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas während der Geburt ihrer Tochter

Nicole Gehring/WENN Sophia Vegas und Bert Wollersheim im Gerichtsgebäude in Krefeld

