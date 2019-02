Krönen Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) und GNTM-Jurorin Heidi Klum (45) ihr Liebesglück bald mit einem gemeinsamen Kind? Nachdem sich die Model-Mama und der Rocker zu Weihnachten verlobt haben, fragen sich viele ihrer Fans nun, ob das erste Klum-Kaulitz-Baby vielleicht sogar schon auf dem Weg ist. Toms Zwillingsbruder Bill (29) wäre mit Sicherheit einer der ersten, der davon erfahren würde – schließlich steht er den beiden sehr nah. Angesprochen auf die Baby-Gerüchte zeigte sich der Sänger jetzt allerdings verdächtig schweigsam!

Auf dem roten Teppich des Made For More Awards in München stand Bill den Journalisten am Wochenende wieder einmal Rede und Antwort. Die Frage, ob er bald Onkel werde, schien ihn allerdings ein wenig aus dem Konzept zu bringen, wie Bild berichtet: "Da sage ich nichts zu. Ihr immer mit euren ganzen Fragen, das verrate ich nicht", konterte er mit einem breiten Grinsen, das die Neugier der anwesenden Reporter jedoch nur noch mehr anheizte. Auf die erneute Nachfrage, was es mit seinem Lächeln auf sich habe, wurde der Musiker schließlich ungewohnt wortkarg und entgegnete nur: "Ja. Das reicht doch. Dank euch."

Seine künftige Schwägerin und ihre Kinder hat der "Durch den Monsun"-Interpret jedenfalls schon längst ins Herz geschlossen. "Ich liebe Heidi, wir sind jetzt alle natürlich eine große Familie und sind alle unzertrennlich", schwärmte Bill vom Liebesglück seines Bruders. Auch die Hochzeit und das Leben als Patchwork Family könne er mittlerweile kaum noch erwarten.

Getty Images Tom Kaulitz, Heidi Klum und Bill Kaulitz

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den "Amazon Prime Video's Golden Globe Awards"

Getty Images Tom und Bill Kaulitz

