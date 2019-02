Bill Kaulitz (29) plaudert aus, wie glücklich sein Zwillingsbruder Tom (29) mit Heidi Klum (45) ist! Seit 2018 sind der Tokio Hotel-Gitarrist und die Laufsteg-Schönheit zusammen. An Heiligabend gaben sie ihr bisher größtes Liebes-Highlight bekannt, denn in diesem Jahr sollen für die zwei die Hochzeitsglocken läuten. Im Netz versorgt vor allem die 45-Jährige ihre Follower mit Turtel-Updates, Promiflash hat nun auch beim Schwager in spe nachgehakt: Im Interview kann der Blondschopf gar nicht aufhören, von dem Paar zu schwärmen!

"Die beiden sind natürlich superhappy, das kann man denen auch ansehen. Ich freue mich total, dass die beiden heiraten. Schöner könnte es nicht sein!", kommentiert Bill das Liebesglück auf dem Made For More Award in Ismaning. Dass bald alle zu einer großen Familie gehören, könne der Bühnenstar mittlerweile kaum noch erwarten: "Ich freue mich wahnsinnig, wir stehen uns alle ganz, ganz nah. Das fühlt sich total natürlich und schön an."

Diese Nähe hat das Trio in den vergangenen Monaten auf zahlreichen Social-Media-Schnappschüssen bewiesen. Im November feierten die Kaulitz-Twins und die Model-Mama zum Beispiel gemeinsam Thanksgiving. Fotos des Familien-Events postete Bill hinterher auf Instagram – und darauf strahlen alle drei um die Wette. Kein Wunder, dass der "Durch den Monsun"-Interpret bei der Hochzeit Trauzeuge werden soll!

Getty Images Bill Kaulitz beim Made For More Award am 2. Februar in Ismaning

Adriana M. Barraza/WENN.com Heid Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2019

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

