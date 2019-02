Ist das Heidi Klums (45) süßeste Liebeserklärung an Tom Kaulitz (29)? Die Topmodel-Beauty ist bekannt dafür, ihren Followern immer wieder Einblicke in ihre Beziehung zu geben: Ob offenherzige Interview-Antworten oder wie zuletzt einfach goldige Alltags-Schnappschüsse – die Modelmama weiß, was ihre Fans erfreut. Nun postete Heidi einen besonders intimen Moment: Auf einem ihrer neuen Foto-Beiträge zeigt sie eine persönliche Botschaft, die sie ihrem Verlobten hinterlassen hat.

Auf dem Schnappschuss, den die 45-Jährige auf ihrem Instagram-Account teilte, ist Tom bei der Bartpflege zu sehen. Dabei blickt der Tokio Hotel-Musiker in einen Spiegel, auf den Heidi verliebte Worte geschrieben hat. "Ich liebe dich, Tom! Sooooo sehr und wahnsinnig verliebt", ist über der Reflexion seines Gesichtes auf Englisch zu lesen. Ob sich seine Liebste wohl für jeden Morgen eine neue Botschaft einfallen lässt?

Erst vor Kurzem schwärmte die Wahlamerikanerin ganz offen in Ellen DeGeneres' Talkshow über den Gitarristen, er sei die Liebe ihres Lebens. Ihr Kennenlernen auf der Geburtstagsparty von Michael Michalsky (51) sei geradezu magisch gewesen. "In diesem Augenblick war es so schlimm, dass ich ihn nicht anschauen konnte", erinnerte sich Heidi an den Knister-Moment.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2018

