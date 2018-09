Es ist nicht nur eine kurzweilige Romanze! Erst gab es nur hartnäckige Gerüchte, aber spätestens seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich im Mai ist es offiziell: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind ein Paar. Die Beziehung des Models und des Tokio Hotel-Gitarristen läuft bestens, Vierfachmama Heidi soll sich Kinder mit Tom vorstellen können und bereits bei ihm eingezogen sein. Jetzt toppt die 45-Jährige das Ganze sogar: Heidi hat ihrem Schatz eine Liebeserklärung der Superlative gemacht!

In The Ellen DeGeneres Show sprach Heidi zum ersten Mal über das Kennenlernen der beiden Turteltauben vor knapp einem halben Jahr. In der Nacht, in der die Germany's next Topmodel-Chefin das letzte Mal bei Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) zu Gast war, begegnete sie später noch ihrem Liebsten: "Ich bin zu einer Geburtstagsparty gegangen und dort war er! In diesem Augenblick war es so schlimm, dass ich ihn nicht anschauen konnte", beschrieb sie ihre damaligen Gefühle und erklärte weiter: "Es war so, wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt und denkt: 'Oh, mein Gott, ich kann ihn nicht mal ansehen.'"

Es habe sofort zwischen ihnen geknistert, schwärmte Heidi von den ersten Blickkontakten. Die Wahlamerikanerin habe sich nicht gegenüber von Tom setzen können, weil sie ihn sonst die ganze Zeit hätte ansehen müssen. Offensichtlich war es nicht nur Liebe auf den ersten Blick – sondern auch der Anfang einer dauerhaften Verbindung: "Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden."

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2018

Getty Images Heidi Klum bei den Creative Arts Emmys Days

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Bett

