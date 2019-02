Was für eine Riesenüberraschung für alle Fans von Let's Dance! Am 15. März geht die beliebte Tanzshow bereits in die zwölfte Runde und das große Kandidatenraten ist längst im vollen Gange. Nachdem nun offiziell bestätigt wurde, dass sowohl Unternehmerin Barbara Becker (52) als auch Schlagersängerin Ella Endlich (34) mit ihren Profi-Partnern über das frisch gebohnerte Parkett fegen werden, wurde jetzt ein weiteres Mitglied des Tanzkaders verkündet – und das ist keinesfalls ein Neuling in der Sendung: Nazan Eckes (42) wird in wenigen Wochen das Tanzbein schwingen!

Wie RTL verkündete, wird die TV-Moderatorin 2019 um den Titel des Dancing Stars kämpfen. Das Besondere daran: 2006 und 2007 führte die Fernsehjournalistin bereits an der Seite von Hape Kerkeling (54) durch die Sendung. In der dritten Staffel moderierte sie schließlich mit Daniel Hartwich (40). Dass Nazan nun die Seite wechselt, ist für sie superaufregend – immerhin sei sie sich darüber bewusst, dass die Teilnahme eine echte Herausforderung wird.

Dennoch erfüllt sie ihre Teilnahme mit Stolz – immerhin sei "Let's Dance" für sie "die schönste Show des deutschen Fernsehens". "Das ist wirklich viel Arbeit über Wochen und vielleicht sogar Monate", äußerte sich die 42-Jährige zu dem anstehen Projekt. Ob sie es bei "Let's Dance" wohl weit schaffen wird? Stimmt ab.

Nazan Eckes beim RTL-Spendenmarathon 2018

Sylvie Meis, Daniel Hartwich, Nazan Eckes und Sophia Thomalla bei "Let's Dance"

Nazan Eckes bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

