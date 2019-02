Domenico De Cicco (35) und seine Freundin Julia haben in ihrer Beziehung keine leichten Zeiten hinter sich. Kurz bevor der Reality-Beau im Sommer 2018 an der Kuppelshow Bachelor in Paradise teilnahm, hatten er und seine Partnerin sich getrennt. Daraufhin kam Domenico mit TV-Star Evelyn Burdecki (30) zusammen, kehrte kurz nach Ende der Sendung allerdings wieder zu seiner schwangeren Julia zurück. Im Dschungelcamp traf er Anfang des Jahres dann erneut auf Ex-Freundin Evelyn – für die Mutter seines Kindes eine Zerreißprobe. Nun scheinen die frischgebackenen Eltern Domenico und Julia das alles hinter sich lassen zu wollen – sie sind verliebter denn je!

Auf Instagram schreibt Domenico: "Die Liebe zwischen zwei Menschen lebt von den schönen Augenblicken. Aber sie wächst durch die schwierigen Zeiten, die beide gemeinsam bewältigen." Dazu postet der frischgebackene Vater ein kurzes Video, das ihn und seine Liebste miteinander kuschelnd zeigt. Mit den Hashtags "#zusammenhalt" und "#familiezuerst" macht der einstige Bachelorette-Kandidat deutlich, worauf es ihm in einer Beziehung ankommt.

Dass Julia komplett hinter ihrem Partner steht, bewies sie schon kurz nach dem Dschungelcamp. So ließ sie es sich nicht nehmen, den Vater ihres Kindes bei der Ankunft in Deutschland persönlich vom Frankfurter Flughafen abzuholen und vor aller Augen zu knuddeln.

TVNOW / Stefan Menne Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige

Privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

Anzeige

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de