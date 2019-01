Hatte Domenico De Cicco (35) sich das Dschungelleben mit Evelyn Burdecki (30) etwa ganz anders vorgestellt? Bei dem Ex-Paar knallte es am Dienstagabend im Dschungelcamp gewaltig. Dabei behauptet Domenico doch eigentlich immer wieder, über die schöne Blondine hinweg und mit seiner kleinen Familie superhappy zu sein. Laut Evelyn klang das vor einigen Wochen aber noch ganz anders: Angeblich wollte Domenico im Dschungel wieder mit seiner Ex zusammenkommen!

Die gemeinsame Schatzsuche artete bei den beiden Mitcampern zum waschechten Krach aus. Das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar warf sich dabei eine Beschuldigung nach der anderen an den Kopf. Später schüttete Evelyn im Dschungeltelefon ihr Herz aus – und das dürfte nicht nur Domenico, sondern auch seiner Freundin und der Mutter seiner Tochter so gar nicht passen! Demnach hatte der charmante Italiener der 30-Jährigen nämlich noch Ende September, kurz nach ihrer Trennung, eine Textnachricht mit einer eindeutigen Botschaft geschickt: "Evelyn, ich liebe dich immer noch, und wenn wir wieder zusammenkommen sollten, dann werden wir im Dschungelcamp wieder zusammenkommen. Und halte durch. Ich muss nur mit ihr zusammensein, bis sie das Kind rausbekommt", zitierte Evelyn Domenicos angebliche Nachricht.

Spätestens nach dem gestrigen Streit dürfte sich dieser Plan aber wohl endgültig erledigt haben. Auch bei Domenico zu Hause wird Evelyns Enthüllung wohl für Ärger sorgen. Immerhin soll seine Freundin von dem Dschungelabenteuer mit seiner Ex ohnehin nicht gerade begeistert sein.

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki im Dschungeltelefon an Tag 1

Anzeige

MG RTL D Domenico De Cicco am fünften Dschungelcamp-Tag

Anzeige

privat Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia und seiner Tochter Lia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de