Bei Melissa McCarthy (48) purzeln die Pfunde immer weiter! Über Jahre hinweg spielte die Schauspielerin die quirlige Küchenchefin Suki in Gilmore Girls, bevor sie den Sprung auf die Kinoleinwand schaffte. Zurzeit ist sie für das Drama "Can You Ever Forgive Me" sogar für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Ihr Gewicht spielte für ihre Fans zwar nie eine große Rolle, dennoch ist die 48-Jährige über die Jahre immer schmaler geworden – und bringt mittlerweile 34 Kilo weniger auf die Waage!

Beim Lunch der Nominierten, zu dem die Academy am Montag lud, zeigte sich Melissa in einem eng anliegenden, schwarzen Kleid, das ihre schlanke Taille vorteilhaft betonte! Ihre Haare trug stylte sie zu sanften Hollywood-Wellen. Dabei wirkt die Brünette deutlich dünner als noch bei den Golden Globes vor rund einem Monat. Das könnte möglicherweise aber auch daran liegen, dass ihr Kleid, das sie damals trug, nicht ganz so figurbetont war. Dennoch ist deutlich zu sehen, wie viel die Powerfrau abgenommen hat: Insgesamt 34 Kilo soll sie verloren haben, wie aus verschiedenen Interviews herauszulesen ist.

Bereits 2015 hatte Melissa 22 Kilos abgespeckt, wie sie gegenüber Life & Style verriet: "Ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ich denke, es geht darum, sich locker zu machen und nicht so nervös und starr zu sein, bizarrerweise hat das funktioniert." 2018 purzelten die Pfunde weiter: Für "Can You Ever Forgive Me" setzte die Schauspielerin laut dem Online-Magazin vt ein Jahr lang sogar auf die ketogene Diät.

Getty Images Melissa McCarthy beim Lunch der Oscar-Nominierten 2019

Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Melissa McCarthy bei der "Ghostbusters"-Premiere 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de