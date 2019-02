Plötzlich ging alles ganz schnell: Gerade noch lief Sophia Vegas (31) in ihren geliebten High Heels durch ihre Wahlheimat Los Angeles – kurz darauf befand sie sich schon in der Klinik und schenkte ihrem ersten Kind das Leben. Ihr Töchterchen Amanda Jaqueline Charlier erblickte am 3. Februar das Licht der Welt. Nur zwei Tage nach der Geburt veröffentlicht Sophia nun das erste Foto von ihrem Baby.

Auf dem Bild, das RTL auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat, posiert das Mutter-Tochter-Gespann im rosa Partnerlook mit süßem Erdbeer-Print. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin und ihr Neugeborenes kuscheln gemütlich im Bett und Sophia drückt ihrer Kleinen einen liebevollen Kuss aufs Köpfchen. Und was macht der stolze Papa? Daniel Charlier steht hinter seinen beiden Damen und legt schützend den Arm um sie.

Eigentlich war Sophia am 3. Februar noch nicht auf die Geburt ihrer Tochter vorbereitet. Doch Amanda wollte fünf Tage früher als errechnet auf die Welt! Nachdem die Fruchtblase bereits geplatzt war, holten die Ärzte den kleinen Sonnenschein per Kaiserschnitt auf die Welt.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im Krankenhaus

Instagram / danielcharlier Sophia Vegas beim Ultraschall-Termin im Januar 2019

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas und Daniel Charlier, Dezember 2018

