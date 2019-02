Er ist nicht zu stoppen! Rapper Capital Bra (24) konnte sich erneut die Spitze der deutschen Single-Charts sichern. Nach nur einem halben Jahr Zusammenarbeit hat er sich erst vor wenigen Wochen von Bushidos (40) Plattenlabel Ersguterjunge, kurz EGJ, getrennt. Die Entscheidung scheint dem Erfolg des Rappers keinen Abbruch zu tun: Mit seinem erneuen Nummer-1-Hit ist der Musiker mit der schwedischen Kult-Band ABBA gleichgezogen!

Prinzessa ist die neue Nummer 1 der deutschen Charts! Damit konnte der Erfolgsrapper zum neunten Mal die Chartspitze erobern – acht Mal davon innerhalb des vergangenen Jahres! Das berichtet Universal Music, die neue Plattenfirma von Capital Bra. Nur die Beatles konnten in ihrer Karriere öfter die Pole Position erobern als der 24-Jährige: Die britische Band stand bisher elf Mal an der Spitze der deutschen Single-Charts. Einen Rekord hat sich der gebürtige Russe dagegen schon gesichert: 2018 war er der meistgestreamte Künstler in Deutschland.

Mit "Prinzessa" liefert der Erfolgsrapper nach "Benzema" einen weiteren Vorgeschmack auf sein neues Album. "CB6" wird am 26. April veröffentlicht. Ob er darin auch weibliche Unterstützung erhält? Erst kürzlich verriet Capital Bra, dass er einem Duett mit Shirin David (23) nicht abgeneigt wäre.

AEDT/WENN.com Rapper Capital Bra auf dem Kiss Cup 2018 in Berlin

Instagram / capital_bra Capital Bra, Musiker

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Album-Box zu "Berlin lebt"

