Großes Wiedersehen bei Germany's next Topmodel! Heute Abend startet die beliebte Castingshow in die 14. Runde – und Modelmama Heidi Klum (45) ist schon ganz heiß darauf, die schönsten Mädchen Deutschlands unter die Lupe zu nehmen. In diesem Jahr kann sich die Jurorin aber nicht nur über tatkräftige Unterstützung von namhaften Gastjuroren freuen, auch ehemalige Kandidatinnen aus dem Vorjahr werden in ihrer Show mit von der Partie sein. Doch welche Rolle werden beispielsweise Julianna (21) und die GNTM-Siegerin von 2018, Toni (19), übernehmen?

Die beiden Models sind in guter Mission unterwegs. Sie reisen durch ganz Deutschland und verkünden ihren Nachfolgerinnen die Teilnahme an der Sendung. Doch Toni und Julianna sind nicht die einzigen EX-GNTM-Girls, die freudige Nachrichten im Gepäck haben. Auch Klaudia Giez (22) und Pia Riegel (23) dürfen Glücksfee spielen und die Nachwuchsmodels überraschen. Dieses Konzept erinnert ein wenig an die Musikshow The Voice – bei diesem Format laden die Moderatoren Lena Gercke (30) und Thore Schölermann (34) die Teilnehmer persönlich zu den Castings ein.

Neben Toni, Klaudia und Co. wird es auch mit anderen Ladys ein Wiedersehen geben. Auch die GNTM-Siegerinnen aus frühereren Staffeln, Stefanie Giesinger (22) und Lena Gercke, sind in der Sendung dabei und dürfen sogar als Gastjuroren neben Heidi Platz nehmen.

