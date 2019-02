Dieses Throwback-Bild sorgt für Aufsehen! Verona Pooth (50) und Dieter Bohlen (65) haben eine turbulente gemeinsame Vergangenheit. Kurz nachdem sie sich verliebt hatten, feierten sie im Mai 1996 in Las Vegas auch schon ihre Blitzhochzeit. Lange hielt ihre Ehe jedoch nicht: Bereits nach vier Wochen folgte die Trennung – Vorwürfe der Gewalt lagen im Raum. Obwohl sie sich wieder versöhnten, ließen sie sich ein Jahr später scheiden und haben seitdem keinen Kontakt mehr. Daher überrascht Veronas aktueller Schritt: Sie gratuliert Dieter zum Geburtstag – mit einem alten Hochzeitsfoto!

Auf dem Bild, das die 50-Jährige auf Instagram postete, sind Dieter und Verona an ihrem Hochzeitstag in Anzug und Mini-Brautkleid zu sehen: Er trägt sie auf Händen und sie geben sich einen innigen Kuss. Zu dem Foto schreibt Verona: "Happy Birthday, Dieter. Alles Liebe zu deinem 65. Geburtstag." Ob ihre weiteren Worte in Bezug auf die gemeinsame Vergangenheit Grund zur Freude oder Sorge für den Pop-Titan sind? "Mein Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Ich hoffe, du freust dich über mein neues Buch. Ist meine Autobiografie. Natürlich mit persönlicher Widmung", fügte Verona dem Geburtstagsgruß noch hinzu.

Auf die eine oder andere Art ist Dieter offenbar immer noch ein fester Teil ihres Lebens: Zu Veronas 50. Geburtstag organisierte ihr Mann Franjo Pooth (49) eine Modern Talking-Coverband – und heuerte sogar ein Dieter-Double an!

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Poptitan

Anzeige

Instagram / verona.pooth Verona Pooth küssst Dieter Bohlen-Double

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de