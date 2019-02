Jade Übach kämpft um die Gunst des Bachelors. Woche für Woche wirft sich die Blondine in der Nacht der Rosen in sexy Klamotten, um Andrej Mangolds (32) Aufmerksamkeit zu erregen. Mit Erfolg? Immerhin will der Basketballprofi ihr in der kommenden Woche mehr Zeit widmen. Den Geschmack der Zuschauer jedoch hat Jade mit ihrem gestrigen Kleid nicht getroffen – für sie zeigte die Kölnerin darin zu viel nackte Haut.

Mit dem bodenlangen Dress mit Cutout unterhalb der Brust setzte Jade ihr Dekolleté äußerst plakativ in Szene. Doch war ihr Fummel etwa zu freizügig? Für den Großteil des Publikums schon. "Jade kommt jede Woche nackter zur Party", lautete nur ein Kommentar auf Twitter. Andere User vermuteten eine Taktik hinter dem extrem körperbetonten Style: "Jade will wohl mit dem Outfit nochmal auf den letzten Drücker punkten, was?"

Doch schon in der vergangenen Woche kam die 24-Jährige nach der "Bachelor"-Ausstrahlung im Netz nicht allzu gut weg. Mithilfe einer Buch-Metapher hatte Jade deutlich machen wollen, dass sie Andrej wirklich kennenlernen möchte – und wurde dafür von den Fans belächelt.

TV NOW Die sechste Nacht der Rosen bei "Der Bachelor" 2019

Anzeige

MG RTL D Jade und Andrej bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Eva, Nadine und Jade bei "Der Bachelor", Folge sechs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de