Ist Liebes-Anwärterin Evanthia Benetatou nur an Männern mit Geld interessiert? In der sechsten Folge von Der Bachelor konnte die 26-Jährige erneut ein Einzeldate mit Andrej Mangold (32) ergattern. Allerdings kippte die romantische Stimmung, als der TV-Junggeselle erfuhr, dass Eva eine Zeit lang eine Beziehung zu einem zehn Jahre älteren Mann geführt hatte. Ist das für Andrej etwa Grund genug, die Absichten der Flugbegleiterin zu hinterfragen?

Im Einzelinterview reagierte Andrej zunächst ganz ruhig und objektiv: "Ich kenne halt auch Frauen, die bei Fluglinien arbeiten und da ist auch klar, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die finanziell sehr, sehr gut situiert sind". Evas Ex-Lover sei zu dieser Zeit viel unterwegs gewesen und habe in Mumbai gelebt, teilte sie während des Candle-Light-Dinners mit. Die Beziehung sei dann daran gescheitert, dass er seinen Job mehr geliebt habe, als sein Privatleben, ergänzte die Düsseldorferin. Aber war Eva tatsächlich aus Liebe mit dem Geschäftsmann zusammen? Wirft man einen Blick auf ihre Social-Media-Fotos, auf denen sie ab und an in teureren Markenkleidern zu sehen ist, könnte man ihr unterstellen, dass sie viel Wert auf Luxus lege.

Evas bester Freund Paul-Henry Duval äußerte sich anschließend in einem Interview mit RTL zum Lebensstil seiner Freundin: "Eva war des Öfteren auf tollen Partys, war auf Yachten und hat ein tolles Leben geführt." Die beiden würden sich aus ihrer gemeinsamen Zeit als Flugbegleiter kennen. Er fügte an, dass Eva vor allem einen Mann suche, mit dem sie eine Familie gründen könne.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

MG RTL D Evanthia Benetatou, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2019

MG RTL D Eva und Andrej beim Einzeldate

