Am Mittwoch verlor der ehemalige Fußballmanager Rudi Assauer (✝74) den Kampf gegen seine Alzheimer-Erkrankung. Er starb im Alter von 74 Jahren. 2012 hatte der einstige Profisportler seine Krankheit erstmals öffentlich gemacht. Im gleichen Jahr erschienen eine Biografie, eine Fernseh-Dokumentation sowie Rudis Memoiren, in denen die Erkrankung ebenfalls ein Thema war. Im Mai 2018 wurde schließlich eine weitere Dokumentation über die Schalke-Legende ausgestrahlt: In "Macher - Mensch - Legende" erzählen Freunde und Familie von Rudis bewegendem Leben. In einer Sequenz verrät Rudis Tochter Bettina Michel, wie niederschmetternd die Krankheit für ihren Vater war!

Die 53-Jährige gab in der Dokumentation preis: "Papa hat ja immer gesagt: 'Mir ist lieber, die meinen ich bin stockbesoffen, als wenn sie merken, dass mit mir etwas nicht stimmt'." In den Jahren, in denen er noch komplett fit gewesen sei, habe er das Leben in vollen Zügen genossen – als ob er gewusst hätte, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibe. Betrachtet man Rudis Familiengeschichte, scheint das kein Wunder zu sein. Denn Alzheimer war ein ständiger Begleiter seiner Familie. Rudis älterer Bruder Lothar litt ebenfalls an der Krankheit, 2013 starb er mit 81 Jahren daran. Ebenso starb die Mutter des ehemaligen BVB-Kickers an Alzheimer.

Auch Rudis langjährige Sekretärin Sabine Söldner meldete sich in der Dokumentation zu diesem Thema zu Wort. "Wovor er immer Angst hatte, war vor Krankheiten. Und vor dieser ganz bestimmt", erzählte sie. Anfangs habe Rudi, der viele Jahre mit der Schauspielerin Simone Thomalla (53) liiert war, noch versucht, die Krankheit zu verstecken. Schließlich habe er jedoch bewusst den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, so seine Sekretärin.

Getty Images Rudi Assauer

Anzeige

Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images Bettina Michel, Tochter von Rudi Assauer

Anzeige

Getty Images Rudi Assauer im Oktober 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de