Heidi Klum (45) überlässt in Sachen Hochzeitsplanung nichts dem Zufall! Nach knapp einem Jahr Beziehung haben sich die Model-Beauty und ihr Schatz Tom Kaulitz (29) an Weihnachten verlobt. Das Paar könnte nicht glücklicher sein und träumt natürlich schon von einer unvergesslichen Feier. Wo die Zeremonie stattfinden soll, deutete die Germany's next Topmodel-Ikone bereits an. Jetzt gibt sie ein weiteres Detail preis: Der Termin für Heidis und Toms Hochzeit steht fest!

Natürlich hat die Blondine im Interview mit Entertainment Tonight nicht das exakte Datum verraten – mit ihrer Aussage spannte sie die Fans nur weiter auf die Folter: "Ja, ich denke den haben wir. Aber ihr werdet irgendwann herausfinden, wann." Darüber hinaus gab die 45-Jährige einen ersten Einblick in die generelle Planung – denn das Fest soll langsam Gestalt annehmen! "Wir sind zwei Deutsche, es wird alles sehr gut organisiert und pünktlich ablaufen", offenbarte Heidi weiter.

Ob sich die beiden Turteltauben beim Hochzeitsmenü auch für deutsche Hausmannskost entscheiden? Immerhin schwärmte Heidi in einem Interview mit Life & Style von Bratwurst, Schnitzel und Co.: "Das deutsche Essen ist schon besser als in Amerika, oder", scherzte sie.

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala in New York 2019

WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum, Model

