Los Angeles oder Rheinland – wo wird die Hochzeit wohl stattfinden? An Heiligabend bekam Heidi Klum (45) von ihrem Schatz Tom Kaulitz (29) einen Heiratsantrag. Seither wird viel darüber spekuliert, wie das Jawort der Modelmama und des Tokio Hotel-Gitarristen wohl aussehen wird. Bisher ist jedoch noch nicht einmal bekannt, wann die romantische Trauung abgehalten werden soll. Auch ob Toms Zwillingsbruder Bill (29) tatsächlich der Trauzeuge sein wird, wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Ein Insider behauptet nun allerdings, zu wissen, wo die Eheschließung stattfinden wird: Demnach planen die beiden in Köln zu heiraten – ganz in der Nähe von Heidis Heimatstadt Bergisch Gladbach!

Das verriet die Quelle gegenüber dem Magazin Life & Style. Und was sagt die Germany's next Topmodel-Moderatorin selbst zu den Behauptungen? Auf Nachfrage von RTL am Rande der amfAR-Gala schien Heidi nichts bestätigen zu wollen, sondern sagte nur: "Oh, die Würstchen sind echt lecker bei uns in Köln, mal gucken!" Darüber hinaus merkte die 45-Jährige an, dass sie "leckeres, kaltes Kölsch liebe". Ein Dementi klingt anders – doch das Model wollte sich offenbar nicht in die Karten schauen lassen. "Das deutsche Essen ist schon besser als in Amerika, oder?", scherzte die vierfache Mutter weiter.

Für ihre Familie aus dem Rheinland wäre eine Hochzeit in Köln jedenfalls sehr bequem zu erreichen – und auch ihre künftige Schwiegermutter könnte sich den langen Flug nach Kalifornien sparen. Doch wie es scheint, sollen die Hochzeitsvorbereitungen bislang weiter hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ob Heidi ihre Fans dafür an der Feier selbst teilhaben lassen wird? Schließlich schwärmt sie doch auch sonst ganz offen über ihr Liebesglück mit Tom.

MEGA Heidi Klum bei der amfAR-Gala in New York

Anzeige

WENN Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Simon Cowell-Party

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de