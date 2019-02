Ganz schön mutig! Heidi Klum (45) sorgt mit ihren Outfits gerne mal für große Augen. Erst auf der After-Show-Party der Golden Globes im Januar präsentierte sich die Germany's next Topmodel-Moderatorin in einem derart knapp geschnittenen Kleid, dass man Angst hatte, jeden Moment könne ihre Brust aus der Robe fallen. Jetzt sorgte das Supermodel mit ihrem Look für eine ganz andere Art von Hingucker: Ganz wild kombinierte Heidi verschiedene Muster miteinander!

Die Felljacke im trendigen Leoparden-Look, die Hose mit Sternen übersät, die Tasche mit geometrischen Formen – DAS muss man sich erstmal trauen! Am Flughafen von Los Angeles präsentierte Heidi ihren wilden Muster-Mix. Gut gelaunt zeigte sich die Verlobte von Tom Kaulitz (29) den Fotografen und schien sich in ihrem Outfit mächtig wohlzufühlen. Ihr Strahlen war selbst unter der großen Sonnenbrille nicht zu übersehen.

In Los Angeles dreht Heidi aktuell die neuen Folgen der Castingshow America's Got Talent, bei der sie seit 2013 fester Bestandteil der Jury ist. Die 14. Staffel könnte jedoch Heidis letzte sein: Gerüchten zufolge plant Produzent Simon Cowell (59) eine Generalüberholung und möchte die Juroren komplett austauschen.

