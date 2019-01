Sexy Outfit-Wechsel von Heidi Klum (45)! Bei den diesjährigen Golden Globes am Sonntagabend waren wieder alle Blicke auf die Kleider der Stars gerichtet: Der rote Teppich wurde zur Bühne für Stilsicherheit und Fashion-Fails. Nicht alle konnten in diesem Jahr mit ihren Roben glänzen – doch eine zog mit ihrem After-Show-Kleid ganz besonders die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich: Heidi präsentierte sich in einer Robe mit freizügigem Dekolleté!

Nach der Preisverleihung ging es für viele Stars noch auf die begehrte Aftershowparty im Beverly Hilton Hotel in Kalifornien. Dazu wechselte die 45-Jährige kurzerhand ihr Outfit und strahlte mit ihrem silbernen Kleid aus fließendem Stoff um die Wette. Die Robe von Paolo Sebastian hatte eine kleine Besonderheit: Man konnte unschwer unter Heidis Brüste schauen. Zum eigentlichen Event schmiss sich das Topmodel in ein bodenlanges schwarzes Tüllkleid von Monique Lhuillier, das mit bunten Blüten bestickt war.

Während die Fotografen ihre Linsen nur auf das Model richteten, konnte Heidi ihre Blicke kaum von ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29) abwenden. Die beiden schwebten erstmals seit ihrer Verlobung gemeinsam über den roten Teppich – und turtelten, was das Zeug hielt.

Getty Images Heidi Klums Outfit für die Aftershowparty der Golden Globes 2019

Getty Images Heidi Klums Outfit für die Golden Globes 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Aftershowparty der Golden Globes 2019

