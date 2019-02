Til Schweiger (55) erklärt endlich, warum die Beziehung zu seiner Ex-Partnerin Francesca Dutton in die Brüche gegangen ist! Erst im November letzten Jahres hatten die beiden ihr Paar-Debüt auf einem roten Teppich gefeiert. Doch vor wenigen Tagen gab der Filmstar nun bekannt, dass er nicht länger mit der 32-jährigen Produzentin zusammen sei. In einem Interview plauderte Til nun ganz offen darüber, warum sich die beiden am Ende keine Zukunft mehr miteinander haben vorstellen können.

Wie schon bei vielen Paaren vor ihnen scheiterte Til und Francescas Liebe ganz offensichtlich an der Entfernung: "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder", stellte der 55-Jährige im Gespräch mit Bild fest. Trotz dieser Differenz seien die beiden im Guten auseinandergegangen.

Ende 2018 klang das noch ganz anders: In vielen Interviews hatten die beiden Produzenten bereits große Zukunftspläne geschmiedet – planten sogar, gemeinsam ihrer Leidenschaft, dem Filmemachen, nachzugehen.

gbrci / Future Image Til Schweiger bei einer Präsentation im November 2018 in Hamburg

Instagram / tilschweiger Til Schweiger und Francesca Dutton in Los Angeles

WENN.com Til Schweiger und seine Ex-Freundin Francesca Dutton

