Til Schweiger (54) und Francesca Dutton sind nicht nur in Sachen Liebe auf einer Wellenlänge, sondern auch beruflich! Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die britische Filmproduzentin ist die neue Frau an der Seite des deutschen Leinwandhelden. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2006 – romantische Gefühle kamen erst über ein Jahrzehnt später auf. Neben ihrem Beziehungsstatus weisen die zwei Verliebten vor allem eine Gemeinsamkeit auf: Die Leidenschaft für den Film – und die wollen sie zukünftig auch gemeinsam ausleben.

Was einige Fans nicht wussten: Bevor die 32-Jährige als Produzentin tätig wurde, arbeitete sie – wie ihr Schatz – als Schauspielerin. Ob der "Manta, Manta"-Star sie für eines seiner Projekte besetzen würde? "Francesca hat sich vom Schauspiel losgesagt, obwohl sie wahnsinnig begabt ist. Ich würde sie sofort besetzen, aber sie will nicht. Sie produziert jetzt Filme", verriet er im Interview mit Gala. Einem gemeinsamen Streifen gegenüber ist er aber keinesfalls abgeneigt. "Auf jeden Fall wollen wir Filme zusammen machen", stellte der 54-Jährige in Aussicht.

Einer kleinen Hürde muss sich das Künstlerduo bei seiner gemeinsamen Arbeit allerdings stellen: die Sprache. Eine gemeinschaftliche Fortsetzung von Tils Streifen "Klassentreffen 1.0" komme aus diesem Grund nicht infrage. "Den machen wir auf keinen Fall zusammen. Francesca spricht ja kein Deutsch", plauderte er weiter aus.

